الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل وسائق وراء سرقة كابلات الاتصالات بالمعصرة في حلوان

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وسائق، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة كابلات الاتصالات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب "السحب".

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وعدد من الأدوات والمعدات التي تستخدم في تنفيذ السرقات. 

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة 

واستنادا إلى الاعترافات والأدلة المضبوطة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 كشف الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على دور  وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية على التحرك السريع، كما تذكر المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي سرقات أو محاولات اعتداء على الممتلكات فور حدوثها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن القاهرة الأدلة المضبوطة وسائل التواصل الاجتماعي النيابة العامة الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على أطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع

تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة وقعت بها أحداث مؤسفة لـ 11 يناير

النيابة الإدارية تعقد ندوة لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

يوفر 23.2 مليار دولار عائدات لمصر، خبير يوجه نداء للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن التعليم

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads