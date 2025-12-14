عاطل وسائق وراء سرقة كابلات الاتصالات بالمعصرة في حلوان

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وسائق، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة كابلات الاتصالات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب "السحب".

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وعدد من الأدوات والمعدات التي تستخدم في تنفيذ السرقات.

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

واستنادا إلى الاعترافات والأدلة المضبوطة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كشف الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية على التحرك السريع، كما تذكر المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي سرقات أو محاولات اعتداء على الممتلكات فور حدوثها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

