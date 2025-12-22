الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط شخص يدير نادٍيا صحيا بالشروق في أعمال منافية للآداب

ضبط نادى صحى بالشروق
ضبط نادى صحى بالشروق يمارس أعمالًا منافية للآداب بدون ترخيص
تمكنت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

<strong alt=
ضبط نادى صحى بالشروق يمارس أعمالًا منافية للآداب بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة النادى وضبط المتهم بصحبة 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، والآخرسان، حيث أقروا بممارسة النشاط الإجرامى المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

