القبض على قائد أتوبيس أنزل الركاب في الطريق لتقسيم خط السير بالدقهلية بعد تداول فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أتوبيس نقل عام بإنزال الركاب والامتناع عن استكمال خط السير المحدد له بمحافظة الدقهلية.

ضبط أتوبيس لإنزال الركاب في الطريق وتقسيم خط السير

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن.

ضبط الأتوبيس وقائده

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها أتوبيس نقل عام منتهى التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عامل له معلومات جنائية، لا يحمل تراخيص قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

اعتراف بتقسيم خط السير

وبمواجهة قائد الأتوبيس، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بقيامه بتقسيم خط السير بقصد الحصول على أجرة إضافية من الركاب.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

