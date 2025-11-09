الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية خلية التجمع لـ 29 ديسمبر

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22768 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، لجلسة 29 ديسمبر للشهود.

جماعة أسست على خلاف القانون

وقال أمر الإحالة: إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة 10 متهمين احكام الدستور أمر الإحالة الوحدة الوطنية والسلام ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة

مواد متعلقة

بدء استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب على حكم إعدام الأول وسجن المتهم الثاني

بمتجمد نفقة 150 ألفا، بدء نظر دعوى نفقة اللاعب إبراهيم سعيد لبناته

بدء محاكمة مسئولين بإدارة الخانكة التعليمية بتهمة ارتكاب مخالفات

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية