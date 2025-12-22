الإثنين 22 ديسمبر 2025
الأمن يرد على ادعاءات باقتحام الشرطة مسكن والتعدي على سيدة بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو بشأن إدعاءات باقتحام مسكن
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنّا إدعاء صاحبة الحساب قيام قوة أمنية بمحافظة الإسكندرية باقتحام مسكنها والتعدي عليها بالضرب والسب دون وجه حق.


بالفحص والتحري، تبين عدم صحة ما ورد بتلك المقاطع، وأن الواقعة جاءت على غير ما تم تداوله. إذ تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، ووفقًا لإجراءات قانونية مقننة، تم استهداف شقيق صاحبة الحساب، وهو عنصر جنائي معروف ومتهم سابقًا وصادر ضده أحكام في 13 قضية متنوعة، أبرزها مخدرات وسرقة وضرب وحريق.

وخلال استهدافه لم يتم العثور عليه داخل مسكنه، وبإجراء التفتيش القانوني للمسكن في إطار من الشرعية ودون حدوث أية تجاوزات، لم يتم ضبط أية مواد مخدرة أو ممنوعات.

ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة

وبتاريخ21 الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وبمواجهته، أقر بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

اعتراف صاحبة الحساب بالإدعاء الكاذب

كما تم ضبط القائمة على نشر مقطعي الفيديو، وبسؤالها أكدت قيامها باختلاق الواقعة ونشر إدعاءات كاذبة، في محاولة لعرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقها.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

