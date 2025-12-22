جنايات مستأنف الأقصر تقضي بالإعدام لمتهم والسجن لآخرين في نزاع على الميراث

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني ومايكل فكتور، قرارها بالإعدام شنقًا للمتهم أحمد أحمد سيد علي، بعد إدانته بقتل المجني عليه أحمد عبدالفتاح محمد أحمد، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين محمد أحمد سيد علي ومصطفى أحمد سيد علي، لاتهامهما بالشروع في قتل محمد عبدالفتاح محمد أحمد.

تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع القضية رقم 130 لسنة 2024 جنايات القرنة، والمقيدة برقم 39 لسنة 2024 كلي الأقصر، وبرقم 229 مستأنف الأقصر، إلى نشوب نزاع بين أبناء عمومة على ميراث عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها 14 قيراطًا بقرية قامولا التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك خلال العام الماضي.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف النزاع، والشروع في قتل آخر، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر حكمها المتقدم، بالإعدام شنقا لأحد المتهمين.

