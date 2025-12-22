الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات مستأنف الأقصر تقضي بالإعدام لمتهم والسجن لآخرين في نزاع على الميراث

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني ومايكل فكتور، قرارها بالإعدام شنقًا للمتهم أحمد أحمد سيد علي، بعد إدانته بقتل المجني عليه أحمد عبدالفتاح محمد أحمد، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين محمد أحمد سيد علي ومصطفى أحمد سيد علي، لاتهامهما بالشروع في قتل محمد عبدالفتاح محمد أحمد.

تفاصيل الواقعة 

وتعود وقائع القضية رقم 130 لسنة 2024 جنايات القرنة، والمقيدة برقم 39 لسنة 2024 كلي الأقصر، وبرقم 229 مستأنف الأقصر، إلى نشوب نزاع بين أبناء عمومة على ميراث عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها 14 قيراطًا بقرية قامولا التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك خلال العام الماضي.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف النزاع، والشروع في قتل آخر، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر حكمها المتقدم، بالإعدام شنقا لأحد المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر جنايات الأقصر استئناف الأقصر محكمة الاقصر الميراث السجن الاعدام

مواد متعلقة

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

25 صورة ترصد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

مقبرة الملك تحتمس الثاني بالبر الغربي بالأقصر ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads