تفاصيل العثور على جثة طفل داخل شقة في المعصرة

18 حجم الخط

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة طفل داخل البانيو بشقة سكنية في منطقة المعصرة، وتبين أنه أثناء اللهو داخل البانيو سقط على وجهه وفارق الحياة.

غرق طفل بالمعصرة

وأضافت التحريات أن والدته وضعته داخل البانيو وبه كمية من الماء الساخن ولعب أطفال، وتركته وتوجهت إلى المطبخ لإنهاء تجهيز الأكل، وأثناء لعب الطفل سقط على وجهه داخل الماء وغرق.

وأشارت التحريات، إلى أن الطفل فارق الحياة بسبب غرقه فى الماء، وعند عودة والدته عثرت عليه مفارقا للحياة داخل البانيو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة طفل بالمعصرة

كان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل داخل البانيو بشقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل داخل البانيو وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقول والدة المجنى عليه التى أكدت أنها تركته داخل البانيو يلعب بالعابة وعندما عادت عثرت عليه جثة هامدة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذيش لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.