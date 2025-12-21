أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع السعودية وجنوب السودان.. تطور قضائي جديد بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين.. مقتل 5 عناصر في مواجهات مع الشرطة بأسوان

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهدت محاكم الإرهاب، اليوم الأحد، سلسلة من الأحكام والتأجيلات في قضايا كبيرة تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويل الإرهاب، شملت الإسكندرية، البساتين، والتجمع.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في سيارة ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والفرار من مكان الحادث.

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودى، أثناء زيارته الرسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مونداى سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاء قيام شخص يستقل "لودر" بهدم محل ملك إحدى السيدات بمحافظة الشرقية، تبين أن الواقعة تعود إلى نزاع عائلي بين والدة القائم على النشر وشقيقها وزوجته ونجلهما على حيازة محل بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وحرر بشأنه عدة محاضر لا تزال قيد التحقيق.

قدم دفاع سارة خليفة المتهمة بجلب وتصنيع مخدرات مع آخرين خلال جلسة محاكمتها، تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، يتضمن أن سارة خليفة حضرت وهي تعاني من نزيف مهبلي، وقد أجري لها اختبار حمل ثبت من خلاله عدم وجود حمل.

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط سيارة نقل ثقيل "تريلا" من أعلى الوصلة عند المطلع للقادم من ترسا اتجاه المريوطية، بدائرة القسم.

قضت محكمة مستأنف، بتأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة، على خلفية اتهامها بدهس مواطن بسيارتها في الجيزة، ورفض استىنافها على حكم حبسها.

قررت محكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص إلى جلسة الغد٢٢ ديسمبر الجاري.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتهشم إحدى السيارات بمحافظة الجيزة.



عثر منذ قليل، على فتاة مجهولة الهوية مقيدة وملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.























