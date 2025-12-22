شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، سيطرت حالة من الفرحة العارمة على الجماهير المصرية بعد هدف تعادل منتخب مصر ضد زيمبابوى في المباراة الجارية حاليا بكأس أمم أفريقيا.

هدف عمر مرموش في مرمى زيمبابوي

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف تعادل منتخب مصر في مرمى زيمبايوي عند الدقيقة 63 من اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أعلن تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا تشكيل يضم كلا من:



التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

