أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.. ضبط تشكيلات إجرامية متخصصة في السرقات بالقاهرة.. سقوط مسجل خطر انتحل صفة طبيب واستولى على ملايين الجنيهات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط قائد سيارة "نقل جماعي" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يسير عكس الاتجاه بأحد المحاور، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية، وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على حقيقة الواقعة.

أكد اللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح فى اختبارات كلية الشرطة ليست المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي تلك الوقائع، في إطار خطة أمنية تستهدف ملاحقة الخارجين على القانون وتحقيق الأمن المجتمعي.

استمعت نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال طليقة عاطل متهم باحتجاز والدتها داخل شقة سكنية وطعنها بسلاح أبيض؛ مما أسفر عن مصرعها بمنطقة الزاوية الحمراء.

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف ملاحقة العناصر الخطرة وحماية المجتمع.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي لقيامه بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل " بدون ترخيص"والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الأدوية بالبساتين.

فى كثير من الأحيان، تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود، ويصبح الطلاق هو المصير المحتوم للعلاقة الزوجية، غير أن بعض الأزواج يرفضون الطلاق بالطرق الودية، فتضطر الزوجة إلى اللجوء للمحكمة لاستصدار حكم بتطليقها للضر.. فيتو فى السطور التالية ترصد أنواع الطلاق للضرر التي تقدمها الزوجة بمحكمة الأسرة، وخطواتها وشروطها وحالات رفضها من قبل المحكمة.

حددت محكمة الاستئناف المختصة جلسة 20 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

