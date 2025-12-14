بإجمالي 2757 طالب، مساعد وزير الداخلية يعلن مراحل اختيار المقبولين في كلية الشرطة (صور)

18 حجم الخط

أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/ 2026 بإجمالي 2757 طالبًا وطالبة.

عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديدة، أوضح مساعد وزير الداخلية أن عدد المتقدمين لهذا العام شهد تنافسًا قويًا، وأن جميع الطلاب اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية والتحريرية والنفسية للوصول إلى كشف الهيئة.

تفاصيل المقبولين

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى توزيع المقبولين على النحو التالي:

800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة

430 طالب من خريجي الجامعات

1550 طالب من خريجي كليات الحقوق

50 طالبة من خريجات كلية التربية الرياضية

وأكد أن نتائج هذا العام تعكس حرص أكاديمية الشرطة على اختيار أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى الجهاز الأمني، وفق المعايير الأكاديمية والبدنية والنفسية الصارمة.

