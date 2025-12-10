الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تجديد حبس عاطل بتهمة احتجاز والدة طليقته وقتلها في الزاوية

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل بتهمة احتجاز والدة طليقته داخل شقة سكنية وطعنها بسلاح أبيض بمنطقة الزاوية الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة والدتها تبلغ من العمر 70 عاما، بعد أن حجزها المتهم وعصب عينها ثم تعدى عليها بالضرب المبرح ثم طعنها بسلاح أبيض حتى سقطت قتيلة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم كان يمر بأزمة مالية، فخطرت في ذهنه فكرة سرقة والدة طليقته، فذهب إلى منزلها وطرق الباب وما أن فتحت له حتى دخل متحججا برؤية ابنه.

وأضافت التحريات أن المتهم ما إن دخل الشقة حتى حجز المجني عليها ثم عصب عينيها وأنهال عليها ضربا ثم طعنها بسلاح أبيض وسرق منها مبلغ ألفين جنيه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن  القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

محكمة جنح الزاوية الحمراء غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

