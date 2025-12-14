الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

ابنة مسنة قتلها طليقها في الزاوية: "المتهم سيئ السلوك ومدمن مخدرات

استمعت نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال طليقة عاطل متهم باحتجاز والدتها داخل شقة سكنية وطعنها بسلاح أبيض؛ مما أسفر عن مصرعها بمنطقة الزاوية الحمراء. 

وقالت السيدة إنها انفصلت عن المتهم منذ فترة، وتركت له المنزل وأخذت معها ابنها بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات ورفضه الإقلاع عنها والعمل ورفضه الإنفاق عليها.


وأشارت السيدة إلى أن المتهم كان دائم التردد على بيت والدتها بحجة رؤية ابنه، وكان يطلب منها أموالا “سلف”، وكانت ترفض طلبه حتي جاء اليوم المشئوم، وكانت وقتها خارج منزل والدتها بصحبة ابنها فدخل المتهم وارتكب جريمته ضد أمها بقصد سرقتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة والدتها تبلغ من العمر 70 عاما، بعد أن حجزها المتهم وعصب عينيها ثم تعدى عليها بالضرب المبرح ثم طعنها بسلاح أبيض حتى سقطت قتيلة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم كان يمر بأزمة مالية، فخطرت في ذهنه فكرة سرقة والدة طليقته، فذهب إلى منزلها وطرق الباب وما أن فتحت له حتى دخل متحججا برؤية ابنه.


وأضافت التحريات أن المتهم ما إن دخل الشقة حتى حجز المجني عليها ثم عصب عينيها وانهال عليها ضربا ثم طعنها بسلاح أبيض وسرق منها مبلغ ألفي جنيه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.

واعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

