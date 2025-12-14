الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

الامن يكشف ملابسات
الامن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مستخدمين أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية، وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على حقيقة الواقعة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية تسفر عن إصابة شخص 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرف أول: عاملان أحدهما مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وطرف ثان: عاملان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.


وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية، وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية 


وكانت  أجهزة الأمن ، تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدي على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية.

سائق يقتحم شركة قروض ويعتدي على شقيقته زوجته بالإسكندرية 

وبالفحص تبين تلقي  قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من (موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة - مقيمة بمنطقة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما.

 

 

 

وتمكن  رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

