مساعد وزير الداخلية: النجاح في الاختبارات ليس المعيار الوحيد للالتحاق بكلية الشرطة (فيديو)

أكد اللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية  رئيس أكاديمية الشرطة، أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح فى اختبارات كلية الشرطة ليست المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها.

وأعلن مساعد  وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بأكاديمية الشرطة، عن ضوابط ومعايير القبول، والتي جاء في مقدمتها الالتزام بالحيادية والموضوعية، وانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين.

وأكد  اللواء يوسف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية - أنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

