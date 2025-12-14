مساعد وزير الداخلية: اختيار المقبولين بكلية الشرطة باستخدام التطبيقات التكنولوجية دون تدخل بشري

18 حجم الخط

أكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء اختبارات القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026.

نتيجة كلية الشرطة

طريقة اختيار المقبولين فى كلية الشرطة

وأضاف خلال وقائع المؤتمر الصحفى المنعقدة اليوم بالقاهرة الجديدة، بأنه تم رصد نتائج الاختبارات؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

الجدير بالذكر فى وقت سابق، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة أكاديمية الشرطة، وكان في استقبال الرئيس فور الوصول إلى مقر الأكاديمية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة، ووزارة الداخلية.

السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفقًا للمعايير الموضوعية التي أكد عليها الرئيس لانتقاء العناصر الأكثر جدارة وتميزًا لانضمامهم لجهاز الشرطة، وهو ما يُساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أجرى حوارًا تفاعليًا مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس على أن التطورات الداخلية أكدت على مدى تلاحم أبناء الشعب المصري، وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

مواجهة الإرهاب

كما أشاد الرئيس بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكدًا تقديره البالغ للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، ومُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.

