الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

أبرزها مصر ونيجيريا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

منتخب مصر
منتخب مصر
يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة ويتصدرها لقاء مصر ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025.

 مباريات دولية ودية

مصر × نيجيريا — 8:00 مساءً

 كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا × مايوركا — 8:00 مساءً

آيبار × إلتشي — 8:00 مساءً

إيلدينسي × ريال سوسييداد — 10:00 مساءً

جوادالاخارا × برشلونة — 10:00 مساءً

سبورتنج خيخون × فالنسيا — 10:00 مساءً

 

 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كارديف سيتي × تشيلسي — 10:00 مساءً

