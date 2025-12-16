أبرزها مصر ونيجيريا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة ويتصدرها لقاء مصر ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025.

مباريات دولية ودية

مصر × نيجيريا — 8:00 مساءً

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا × مايوركا — 8:00 مساءً

آيبار × إلتشي — 8:00 مساءً

إيلدينسي × ريال سوسييداد — 10:00 مساءً

جوادالاخارا × برشلونة — 10:00 مساءً

سبورتنج خيخون × فالنسيا — 10:00 مساءً

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كارديف سيتي × تشيلسي — 10:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.