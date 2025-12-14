بقيمة 88 مليون جنيه، سقوط بؤر لتجارة المخدرات والسلاح ومصرع عنصر شديد الخطورة بالقليوبية

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف ملاحقة العناصر الخطرة وحماية المجتمع.

بقيمة 88 مليون جنيه..سقوط بؤر إجرامية لجلب وتجارة المخدرات والسلاح.. ومصرع عنصر شديد الخطورة بالقليوبية

بؤر إجرامية لجلب وتجارة المخدرات والسلاح

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة القليوبية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وهو محكوم عليه سابقًا بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل والإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

مصرع عنصر شديد الخطورة بالقليوبية

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم 725كيلو مواد مخدرة متنوعة شملت حشيش وهيدرو وشابو وهروين، إلى جانب 25 ألف قرص مخدر، و129 قطعة سلاح ناري، بينها 104 بنادق خرطوش و3 بنادق آلية و16فرد خرطوش و5 طبنجات ورشاش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 88 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم المخدرات والسلاح، وفرض السيطرة الأمنية بكافة أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.