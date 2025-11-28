دعوى الخلع بين القبول والرفض، وهذا ما تتنازل عنه الزوجة بعد الحكم

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، حقوق المرأة بعد حصولها على حكم بالخلع من محكمة الأسرة، بعد رفعها دعوى ضد زوجها، والحقوق التي يجب عليها التنازل عنها بمجرد صدور حكم المحكمة.

الحقوق التي تحتفظ بها الزوجة رغم حصولها علي حكم الخلع

قائمة المنقولات الزوجية: تظل ملكًا للزوجة، ولا يشملها التنازل.

تستمر الزوجة في حضانة الأطفال وفقًا للقانون

يظل الزوج ملزمًا بدفع نفقة الأطفال، بما في ذلك التعليم والعلاج والمسكن.

الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة بمجرد صدور حكم الخلع

تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.

تتنازل عن النفقة المستحقة خلال فترة العدة.

تتنازل عن النفقة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق كتعويض.

كما ترصد فيتو أسباب رفض المحكمة دعوي الخلع واجراءتها وشروطها في السطور التالية..

أسباب رفض دعوى الخلع

_ تقديم مستندات غير صحيحة أمام المحكمة، أو تقديم مستندات مزورة.

_ بالإضافة إلى رفض الزوجة لرد صداق المقدم للزوج.

_ كما ترفض دعوى الخلع في حالة عدم حضور الزوجة لجلستي دون إبداء عذر.

_ والأهم أن دعوى الخلع يتم رفضها في حالة عدم توضيح القيمة التي تتنازل عنه الزوجة أثناء البدء في خطوات رفع قضية خلع لأن رد الصداق واجب للحصول على الخلع.



إجراءات وشروط رفع الزوجة لقضية الخلع بمحكمة الأسرة



_ تقوم الزوجة برفع دعوى الخلع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 63/1 من قانون الإجراءات كالتالي:

_ تقديم إقرار إلى كاتب المحكمة المختصة بشؤون الأسرة متضمنا كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات.



_ يجب على الزوجة أن تثبت أنها تكره العيش مع زوجها، وعليها أن تثبت أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، وأنها تخشى ألا تتمكن بسبب بعض زوجها من الوفاء بحد الوصاية.

_ يجب إثبات تنازلها عن كافة حقوقها المالية والقانونية، وأنها ترد سلفة المهر التي أعطاها إياها.

_ يجب على الزوجة أن تثبت تقدمها بطلب رقم تسوية الطلاق البائن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.