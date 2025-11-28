الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

موظف يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب فيديو تشهير في الجيزة

موظف يرفع دعوى نشوز
موظف يرفع دعوى نشوز ضد زوجته في الجيزة،فيتو
أقام موظف دعوى ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمحكمة جنوب الجيزة، ورفع ضدها دعوى نشوز، وكشف أمام قاضي الأسرة سبب رفعه الدعوى قائلا: تزوجت منذ عام عامين من صديقة لي بالعمل وأثار زواجنا عن إنجاب طفلين، واسعي جاهدا في عملي حتى ألبي لهم كافة متطلباتهم، إلا أن هوس زوجتي  بالسوشيال ميديا بعد فترة من الزواج تسبب في  تدمير حياتنا.

 

 وذلك بعد اصرار زوجتي تصوير جميع تفاصيل حياتنا ونشرها على مواقع التواصل رغم اعتراضي ورفضي المتكرر لهذا الأمر وكانت آخرها تصويرها، مشادة كلامية وقعت بينهم بسبب جلوسه الدائم علي السوشيال وإهمالها دروس أولادها، مما تسبب في إحراجي أمام أقاربي وزملائي في العمل الذين شاهدو ماحدث في فيديو  قامت بتصويره دون علمي.

وأشار الزوج في دعواه إلى أن هذا الفيديو الذي قامت بإذاعته واصل بها إلى تشويه سمعته علنًا بعد طلبها الطلاق، واتهمته بالتقصير والإساءة، وبعدها تركت منزل الزوجية وهددته برفع قضية طلاق للضرر.

