الأحد 14 ديسمبر 2025
الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول

بدأت أكاديمية الشرطة إرسال رسائل نصية ومكالمات هاتفية للطلاب المقبولين لإبلاغهم بقبولهم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026 بعد اعتماد نتيجة القبول رسميًا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تفاصيل المقبولين والمتقدمين

كشف اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن إجمالي المتقدمين بلغ 48,063 طالبًا موزعين كالتالي الثانوية العامة: 26,262 طالبًا، ليسانس الحقوق (ذكور وإناث): 13,828 طالبًا،المؤهلات الجامعية (ذكور وإناث): 6,900 طالبًا، بكالوريوس التربية الرياضية (إناث): 1,073 طالبة

توزيع الطلاب حسب نوع الشهادة

الثانوية العامة: 23,288

الثانوية الأزهرية: 1,648

الثانوية الأجنبية: 301

الدبلومة الأجنبية: 1,001

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا: 24

التوزيع الجغرافي للمتقدمين

المنطقة المركزية: 11,243

الوجه البحري: 21,841

الوجه القبلي: 13,675

محافظات القناة وسيناء: 1,304

المستهدف قبولهم

بلغ إجمالي الطلاب المستهدف قبولهم 2,757 طالبًا وطالبة موزعين كالآتي

شهادة الثانوية العامة وما يماثلها: 1,000 طالب

ليسانس الحقوق: 1,350 طالبًا

بكالوريوس التربية الرياضية: 50 طالبة

المؤهلات الجامعية: 221 طالبًا

آلية الاختبارات

أكد رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء اختبارات كشف الهيئة ورصد النتائج حيث تم ترتيب الطلاب وفق أعلى درجاتهم وقبول العدد المستهدف آليًا دون تدخل بشري.

النجاح في الاختبارات ليس المعيار الوحيد

 

وتابع أن هذا الإجراء يعكس حرص وزارة الداخلية على الشفافية والعدالة في اختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة مع ضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والمهنية

وأكد اللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية  رئيس أكاديمية الشرطة، أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح فى اختبارات كلية الشرطة ليست المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها.

 

أكاديمية الشرطة المصرية 

 

أكاديمية الشرطة المصرية، تعد صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال أكاديمية الشرطة المصرية الممتدة فى ثلاثية الزمن الماضى الحاضر المستقبل لتروى شجرة الأمل والحق والكرامة وارفة لتظلل الوطن الحبيب مصر الكنانة بالأمن والأمان قرنُ ويزيد من الزمان حَفُل "سجل الخلود " بالآلاف من رجال الشرطة الأبطال حملوا رسالة الأمن بالذمة والصدق، إن المتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولي.

 

