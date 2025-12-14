الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض ويردد ألفاظًا نابية بدمياط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يلوح بسلاح أبيض مرددًا ألفاظًا نابية، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة يفيد بحدوث مشاجرة باستخدام سلاح أبيض، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه كهربائي وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط.

الضبط والاعتراف عُثر بحوزة المتهم على سلاح أبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد فرض السيطرة على أهالي المنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

