موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي تاريخي لكأس العرب 2025

حجز منتخب الأردن تذكرته الثانية للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السعودي 1-0 في نصف النهائي الذي أقيم على استاد البيت في الدوحة، ليلاقي منتخب المغرب في النهائي.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

ويُنتظر أن تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري على إستاد لوسيل في الدوحة، حيث تنطلق صافرة البداية الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، في مواجهة يسعى خلالها كلا المنتخبين لرفع الكأس.



إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.



ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل إن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

