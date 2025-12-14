الأحد 14 ديسمبر 2025
ضبط قائد سيارة نقل جماعي بتهمة السير عكس الاتجاه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط قائد سيارة "نقل جماعي" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يسير عكس الاتجاه بأحد المحاور، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت التحريات أن السيارة كانت بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص، وأن قائدها عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، وقد اعترف بالواقعة أثناء مواجهة السلطات له.

الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قائدها لضمان سلامة المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات، وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية بشأن مراقبة المركبات المخالفة وسلوكيات القيادة الخطرة.

 

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يلوح بسلاح أبيض مرددًا ألفاظًا نابية، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكب الواقعة.  

 

تفاصيل الواقعة بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة  يفيد بحدوث مشاجرة باستخدام سلاح أبيض، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه كهربائي وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط. 

الضبط والاعتراف عُثر بحوزة المتهم على سلاح أبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد فرض السيطرة على أهالي المنطقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.  

