الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية



وكانت أجهزة الأمن ، تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدي على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية.

سائق يقتحم شركة قروض ويعتدي على شقيقته زوجته بالإسكندرية

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من (موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة - مقيمة بمنطقة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

