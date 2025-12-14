الأحد 14 ديسمبر 2025
الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية  وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت  أجهزة الأمن ، تابعت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدي على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقي  قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من (موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة - مقيمة بمنطقة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما.

 

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بطاقتك دليفرى، قوافل متنقلة تستخرج وثائق الأحوال المدنية.. الداخلية تستخرج 33 ألف بطاقة وشهادة مميكنة

وتمكن  رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

