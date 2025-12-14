الأحد 14 ديسمبر 2025
ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب واستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين بالبساتين

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي لقيامه بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل " بدون ترخيص"والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم  بزعم استثمارها فى تجارة الأدوية  بالبساتين. 

وأكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرته على استثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والحصول منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وانتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيكائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وبحوزته "هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة".

تحرير 876 مخالفة لعدم تركيب الملصق ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور: زحام مروري متقطع على الطرق وميادين وسط البلد وكورنيش النيل

 وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى لتحقيق أرباح مالية، وأقر باستخدامه لذات الأسلوب فى 10 وقائع بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة.

