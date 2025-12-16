الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
البلطي والجمبري يواصلان الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 68 و72 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 62 و66 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 80 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و150 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 40 جنيها عن سعره السابق.

البربون وسط: بين 150 و200 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 980 و1180 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 875 إلى 975 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 740 و840 جنيها، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

