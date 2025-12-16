مدبولي يفتتح اليوم مصنع الطلمبات الغاطسة الجديد بشركة قها للصناعات الكيماوية بالقليوبية

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع الطلمبات الغاطسة الجديد بشركة قها للصناعات الكيماوية، بمحافظة القليوبية.

يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم القدرات الإنتاجية المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية.

ويُعد المصنع الجديد إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري، حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطلمبات الغاطسة، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها مشاريع الزراعة والري الحديثة، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية المختلفة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة قها للصناعات الكيماوية لتوسيع نطاق منتجاتها وتنويعها، مستفيدة من خبراتها الطويلة في مجال الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف المصنع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.

من المتوقع أن يوفر المصنع الجديد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في الإنتاج. كما يطمح المصنع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًّا ودوليًّا.

ويعكس حضور رئيس مجلس الوزراء لافتتاح هذا الصرح الصناعي اهتمام الدولة البالغ بدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي الشامل.

