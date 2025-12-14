18 حجم الخط

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي تلك الوقائع، في إطار خطة أمنية تستهدف ملاحقة الخارجين على القانون وتحقيق الأمن المجتمعي.

ضبط تشكيلات إجرامية متخصصة في السرقات بالقاهرة.. وكشف 13 واقعة متنوعة

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج، تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق، امتهنا سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات بأسلوب السحب، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة مماثلة، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وفي دائرة قسم شرطة المعصرة، تم ضبط عاطل وسائق لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة كابلات الاتصالات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب السحب، وبحوزتهما السيارة والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الوقائع، واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم السرقات والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

