خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تعقد وزارة الداخلية ، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026 وذلك فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

يحضر المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، وبعض الإعلاميين، والتى تتضمن وقائع المؤتمر تفاصيل ومعايير اختيار المقبولين لهذا العام الدراسى 2026، وكافة التفاصيل المتعلقة بسير عملية اختيار المقبولين ونتيجة الاختبارات والنسب القبول بين الطلب.

بعد الإعلان الرسمي، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية التي تُرسل للمقبولين مباشرة.

المؤتمر المنتظر اليوم لا يقتصر فقط على إعلان الأسماء، بل سيوضح الضوابط والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في عملية الاختيار، وتفاصيل الإجراءات التالية للطلاب المقبولين لاستكمال رحلتهم التعليمية والأمنية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تحرص على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري وتأهيله للعمل الميداني في مختلف المجالات الأمنية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، ونظرًا لأهمية تعزيز البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

فى وقت سابق نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دورة تدريبية متخصصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة لطالبات كلية الشرطة.

عُقدت الدورة خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025، واستهدفت تدريب الطالبات على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، والتعرف على العلامات الأمنية الخاصة بهذه الوثائق، والتمييز بين الوثائق الرسمية المزيفة أو التي تم التلاعب بها.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف إعداد وتأهيل الطالبات وفق أحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، لا سيما في فحص جوازات السفر، التأشيرات، بطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات التعرف على منتحلي الشخصية.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على التدريب، حيث توجه مسئولو المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على التعاون الصادق لتحقيق الأهداف المشتركة.

