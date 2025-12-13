أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية لدعم السيدات.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة.. و150 جنيها وراء واقعة سرقة سائق أجرة بالإكراه في الدقي

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شاركت وزارة الداخلية في فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تنظيم عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية التي تستهدف السيدات في مختلف المحافظات؛في إطار نهجها الإنساني والمجتمعي، وحرصها على دعم وتمكين المرأة تقديرًا لدورها الفاعل في بناء المجتمع.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بدائرة مركز شرطة إدكو.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى على سائق سيارة أجرة، وإصابته بقصد السرقة بالجيزة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، حيث قامت أجهزة الأمن بتكثيف الرقابة على الشركات السياحية غير المرخصة، تحسبًا لاستغلال المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في ترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله، تضمن استغاثة سيدة ادعت قيام أشقائها بتحريض عدد من الأشخاص على اصطحابها كرهًا عنها وإيداعها بإحدى المصحات النفسية، بقصد الاستيلاء على ميراثها بمحافظة البحيرة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة "جمال اللبان" و5 آخرين في واقعة الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، إلى جلسة أول انعقاد الدائرة في فبراير 2026، لحضور المتهم الأول والثالث من محبسهما.

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 16 طعنا على نتيجة الـ 19دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق البلوجر المحبوس على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، طالبت فيه بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفه بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات لجلسة 28 مارس المقبل.

أمرت نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية بحبس مدرب كرة قدم “م – أ – م” ويبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بمركز طلخا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفل وتصوير مقاطع فيديو غير لائقة لعدد من الأطفال المتدربين داخل إحدى الأكاديميات الخاصة بـ مدينة المنصورة.

أعلنت نقابة أطباء الأسنان بالشرقية، عن وفاة الطبيب الشاب أحمد مصطفى عباس، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي وافته المنية اليوم السبت، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

