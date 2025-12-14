تحديد جلسة استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

الأحد 14 ديسمبر 2025
حددت  محكمة الاستئناف المختصة جلسة 20 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف  الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

ضبط قائد سيارة نقل جماعي بتهمة السير عكس الاتجاه

ضبط شخصين تعديا بالضرب على سيدة أثناء نزولها من "توك توك" بالبحيرة

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت الحكم السابق بعد أن طالب دفاع مجدي كامل بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه خلال أولى جلسات المحاكمة، فيما أحيل بلاغ آخر يتهم فادي خفاجة وشيماء نصار بسب وقذف الفنانة مها أحمد إلى النيابة الكلية للتحقيق.

وتعرض فادي خفاجة لأزمات متكررة مؤخرًا بسبب نشاطه الكبير على تطبيق تيك توك بعد قلة أعماله الفنية، حيث بدأ في نشر فيديوهات ومشاركة تحديات متنوعة لجذب الجمهور وتحقيق دخل إضافي، ما ساهم في تصاعد مشاكله القانونية.

