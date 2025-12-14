الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين تعديا بالضرب على سيدة أثناء نزولها من "توك توك" بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين بالتعدي بالضرب على سيدة أثناء نزولها من مركبة "توك توك" بمدينة شبراخيت.

البحيرة، تعدي بالضرب
البحيرة، تعدي بالضرب

شاب ينتقم من سيدة ظن تسببها فى فسخ خطوبته بالبحيرة 

وأوضحت التحريات أن المجني عليها ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت، أكدت أن الاعتداء وقع خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب اعتقاد الشخصين أنها تسببت في فسخ خطبة أحدهما، ولم تتقدم ببلاغ في حينه.

الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهمين، وهما عاملان ومقيمان بدائرة مركز شبراخيت، وقد اعترفا بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وفقًا لتعليمات النيابة العامة، لضمان حقوق المجني عليها وحماية الأمن العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة تعدي بالضرب توك توك ضبط المتهمين مركز شرطة شبراخيت الامن العام النيابة العامة حماية المواطنين حوادث اجتماعية القانون والعدالة

مواد متعلقة

الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

مساعد وزير الداخلية: النجاح في الاختبارات ليس المعيار الوحيد للالتحاق بكلية الشرطة (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض ويردد ألفاظًا نابية بدمياط

بإجمالي 2757 طالب، مساعد وزير الداخلية يعلن مراحل اختيار المقبولين في كلية الشرطة (صور)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية

مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

شاهد، أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads