ضبط شخصين تعديا بالضرب على سيدة أثناء نزولها من "توك توك" بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين بالتعدي بالضرب على سيدة أثناء نزولها من مركبة "توك توك" بمدينة شبراخيت.

البحيرة، تعدي بالضرب

شاب ينتقم من سيدة ظن تسببها فى فسخ خطوبته بالبحيرة

وأوضحت التحريات أن المجني عليها ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت، أكدت أن الاعتداء وقع خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب اعتقاد الشخصين أنها تسببت في فسخ خطبة أحدهما، ولم تتقدم ببلاغ في حينه.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهمين، وهما عاملان ومقيمان بدائرة مركز شبراخيت، وقد اعترفا بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وفقًا لتعليمات النيابة العامة، لضمان حقوق المجني عليها وحماية الأمن العام.

