أخبار الحوادث اليوم: السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.. تطورات حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين فى قضية تصنيع المخدرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

باشرت أجهزة وزارة الداخلية، مساء اليوم الأثنين، استعداداتها الكاملة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، إثر هطول الأمطار، من خلال تعزيز التواجد الأمني بكافة الشوارع والميادين الرئيسية، لضمان انسياب حركة المرور ومتابعة تنفيذ خطط مواجهة مياه الأمطار، تحت إشراف القيادات الأمنية.

أمرت النيابة العامة بمحافظة المنيا، بالتصريح بدفن جثامين المستشارين الـ 4 الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي أمس على الطريق الصحراوي الشرقي.

كشفت مصادر أمنية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية في نطاق محافظة الشرقية.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى المنتجة الفنية سارة خليفة خلال جلسة محاكمتها وسبعة وعشرين آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

قررت محكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري

شهدت منطقة البساتين جريمة مروعة، بعدما عُثر على جثة أحد عمال جمع القمامة ملقاة بأحد الشوارع، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله نتيجة خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وبحوزتهما 1,7 طن من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها بالسويس.. تقدر قيمتها المالية بحوالى 111 مليون جنيه.

أكد مصدر أمنى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق مادة قانون المرور، والتى تقضى بتغريم أى سائق يضع إعلانًا أو شعارًا دون ترخيص أو يستخدم المركبة فى غير الغرض المخصصة له، هو جزء من تطبيق القانون وليس إجراءً استثنائيًا.

شيّعت محافظة المنيا، اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة، جثامين أربعة من قضاة محكمة ديروط بمحافظة أسيوط، الذين لقوا ربهم في حادث أليم، وسط حضور واسع لقيادات الدولة ورجال القضاء، ومشهد سادته مشاعر الحزن والأسى.

أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بواقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.



كشف مصدر أمني مسئول، ملابسات وفاة العميد وليد حمدي بليغ رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب محافظة بني سويف، بعد تداول صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ادعاءات تزعم وفاته نتيجة تناول مادة سامة.

