أخبار الحوادث اليوم: كواليس مقتل سيدة على يد زوجها بالقليوبية.. وفاة 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين.. تفاصيل مصرع الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تفاصيل صادمة عن مقتل الفنان سعيد مختار، وإصابة زوج طليقته في مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمنطقة أكتوبر.

كشف الفحص المبدئي أنه نتج عن حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي وفاة 4 مستشارين بـ محكمة ديروط الجزئية بمحافظة أسيوط، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين تورطا فى خطف هاتف طالبة أثناء سيرها بأحد شوارع بنى مزار بالمنيا، ما أدى إلى سقوطها أرضًا قبل فرارهما بالدراجة النارية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية لصالح أحد مرشحى الانتخابات لمجلس النواب.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مقاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة أسيوط.

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل منذر الخلالي رئيس مجلس إدارة موقع «إيجبتك Egypt KE»، والكاتب الصحفي أحمد رفعت رئيس التحرير، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، عقب جلسة تحقيق مطولة أجريت معهما على خلفية بلاغات تتعلق بالمحتوى المنشور على الموقع الإلكتروني.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لهجوم من فرد شرطة يرتدي الملابس الأميرية وآخر على منزله بالجيزة.



استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة للتحقيق بشأن واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب السباحة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية.

شيعت قبل قليل أسرة الزوجة التي قتلت على يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بقرية طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية للجثمان داخل مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر 10 طعون وإحالتهم لمحكمة النقض من انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في 257 طعن من انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية ليوم الأربعاء المقبل.

