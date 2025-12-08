القبض على قائدي سيارتين بتهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر والاستعراض

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائدا سيارتين نقل وهما يؤديان حركات استعراضية على أحد الطرق في محافظة المنوفية، مما عرض حياتهما وحياة المارة للخطر.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، وتبيّن أنهما ساريتا التراخيص.

كما جرى ضبط قائديهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائديهما لمخالفتهم قواعد المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي بالسب على أحد الركاب داخل موقف بمحافظة الشرقية.

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد المشتكي، وهو عامل مقيم بدائرة مركز أبو كبير، أكد أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق بسبب ارتفاع صوت المذياع داخل الموقف، مشيرًا إلى أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة بعد إتمام الصلح بينهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص"، وضبط قائدها المقيم بدائرة المركز، والذي أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف ذاته.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

