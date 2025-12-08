ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والزعم بقدرته على العلاج الروحاني، واستيلائه على أموالهم مقابل وعود كاذبة.

باع الوهم للضحايا مقابل الحصول على أموالهم

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة أول بالغربية، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

كما تم ضبط مقاطع فيديو صورها أثناء ممارسة أعماله وبثها على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

سقوط دجال العطارين بعد إعلان دعائى

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

عقوبة النصب بالدجل والسحر

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة ثبوت تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب غير مشروعة.

الغرامة المالية والتي قد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك ضحايا متعددون.

تشديد العقوبة إذا استخدم المحتال وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

قانون تنظيم مهنة العلاج الروحاني

في بعض الدول، يتم تنظيم أعمال المعالجين الروحانيين بوضع قوانين صارمة تحدد نطاق عملهم، لكن في مصر، لا يوجد اعتراف قانوني بهذه الممارسات، وهو ما يجعل معظم من يروجون لهذه الأعمال معرضين للمساءلة القانونية بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص أو الاحتيال.

