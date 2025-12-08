لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

18 حجم الخط

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية.





تعطيل الدراسة نظرا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة الطلاب، وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



طقس مطروح

وكانت شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، طقس متقلب وامطار متوسطة، تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتقلب المناخ.



حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية

يتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية ومرسى مطروح، مع ظهور السحب الرعدية في بعض المناطق.

وتشهد الرياح نشاطًا أحيانًا، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، مما يحذر الصيادين ورواد البحر من السفر في هذه الأوقات.



أخبار الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يشهد معظم أنحاء البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة. يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلًا، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بالبرودة.

وقد تستمر متابعة السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، بينما تتوزع الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

تشهد العاصمة اليوم طقسًا معتدل الحرارة خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة صباحًا ومساءً لتصبح باردة نسبيًا وتظهر بعض السحب المنخفضة التي قد ينتج عنها أمطار خفيفة متفرقة، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتبقى حركة الملاحة البحرية على النيل طبيعية دون تأثير.



نصائح المواطنين خلال حالة الطقس اليوم

تدعو هيئة الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء، ومتابعة تحديثات حالة الطقس اليوم بشكل مستمر قبل السفر أو الخروج في الأماكن المكشوفة.

كما ينصح السائقون بالحذر عند وجود شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة على الطرق الساحلية نتيجة نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.