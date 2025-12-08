الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات " مطروح،الإسكندرية، البحيرة،كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد،الغربية، المنوفية، الشرقية ".

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم، حبات برد وبرق وسحب رعدية

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى  ومدن القناة ووسط شمال الصعيد وخليج السويس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

