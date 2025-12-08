الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بواقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامهم بسداد 100 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعى بالحق المدني مصور الفيديو. 

كما قضت المحكمة ببراءة الأخير من الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال جلسات المحاكمة الماضية، لم يحضر أي من المتهمين، فيما اكتفى دفاعهم بالمطالبة ببراءتهم. 

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين اعترف بارتباطه عاطفيًا بفتاة كانت ترافقه داخل السيارة، وأثناء سيرهما بالطريق قامت باحتضانه، ليفاجآ بشخص يقوم بتصويرهما من داخل سيارته. 

وبحسب أقوال مصور الفيديو، فقد أقدم على التصوير خوفًا من وقوع حادث على الطريق نتيجة ما وصفه بـ"السلوك غير اللائق".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين وناشر المقطع إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن استمعت إلى أقوال المتهمين في واقعة التعدي على مصور الفيديو وإتلاف سيارته. 

وأقر المتهمون بأنهم كانوا يغادرون أحد الملاهي الليلية عقب تناول بعضهم المشروبات الكحولية، ولاحظوا المجني عليه أثناء تصويره لهم، فاستوقفوه بالطريق واعتدوا عليه، ما تسبب في تلفيات بسيارته.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي وإحالتهم جميعًا للمحاكمة، حيث صدر الحكم المتقدم اليوم.

