السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بواقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامهم بسداد 100 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعى بالحق المدني مصور الفيديو.

كما قضت المحكمة ببراءة الأخير من الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال جلسات المحاكمة الماضية، لم يحضر أي من المتهمين، فيما اكتفى دفاعهم بالمطالبة ببراءتهم.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين اعترف بارتباطه عاطفيًا بفتاة كانت ترافقه داخل السيارة، وأثناء سيرهما بالطريق قامت باحتضانه، ليفاجآ بشخص يقوم بتصويرهما من داخل سيارته.

وبحسب أقوال مصور الفيديو، فقد أقدم على التصوير خوفًا من وقوع حادث على الطريق نتيجة ما وصفه بـ"السلوك غير اللائق".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين وناشر المقطع إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن استمعت إلى أقوال المتهمين في واقعة التعدي على مصور الفيديو وإتلاف سيارته.

وأقر المتهمون بأنهم كانوا يغادرون أحد الملاهي الليلية عقب تناول بعضهم المشروبات الكحولية، ولاحظوا المجني عليه أثناء تصويره لهم، فاستوقفوه بالطريق واعتدوا عليه، ما تسبب في تلفيات بسيارته.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي وإحالتهم جميعًا للمحاكمة، حيث صدر الحكم المتقدم اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.