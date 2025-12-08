بقيمة 111 مليون جنيه، إحباط جلب وتهريب 1.5 طن لمخدر الهيدرو و200 كيلو حشيش بالسويس

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وبحوزتهما 1,7 طن من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها بالسويس.. تقدر قيمتها المالية بحوالى 111 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة الإجرامية) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

جلب وتهريب 1.5 طن لمخدر الهيدرو و200 كيلو حشيش فى السويس

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (1,5 طن لمخدر الهيدرو – 200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (111 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

