مصدر أمني يوضح حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات

18 حجم الخط

أكد مصدر أمنى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق مادة قانون المرور، والتى تقضى بتغريم أى سائق يضع إعلانًا أو شعارًا دون ترخيص أو يستخدم المركبة فى غير الغرض المخصصة له، هو جزء من تطبيق القانون وليس إجراءً استثنائيًا.

تغريم سائقى التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات

وأوضح المصدر أن قانون المرور يحظر تمامًا استخدام المركبات فى غير الغرض المحدد لها أو إجراء أى تعديلات جوهرية عليها بدون تصريح، مشيرًا إلى أن وضع الإعلانات على السيارات له ضوابط واضحة، تبدأ بتقديم طلب للحصول على ترخيص الإعلان سواء من خلال الشركات المقيد بها السائق أو باستخراج رخصة إعلان مستقلة للغير.

وأشار إلى أنه فى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مستمرة فى تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يحقق الانضباط ويحافظ على السلامة المرورية على الطرق.

الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

علي الجانب الاخر واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سلسلة ورش العمل الموجهة لطلبة الجامعات على مستوى الجمهورية، تحت عنوان دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول وتنمية الوعى المجتمعى فى مواجهة مخاطر الشائعات، فى إطار تعزيز قدرات الشباب على التصدى لحروب الجيل الخامس وأساليب بث الأكاذيب لإضعاف المجتمعات وهدم قيمها.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الورش كشف مخاطر الشائعات وتزييف الوعى، وشرح آليات استغلال منصات التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والنيل من استقرار الدول، بما يسهم فى بناء حائط صد مجتمعى قادر على مقاومة هذه التهديدات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.