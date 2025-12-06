إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

18 حجم الخط

نجح رجال الإنقاذ بالحماية المدنية في القاهرة في إنقاذ 3 عمال بعد سقوطهم داخل حفرة بعمق 8 أمتار خلال تنفيذ أعمال خاصة بإنشاء محطات الأتوبيس الترددي في منطقة البساتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة

بدأت التفاصيل مع تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود 3 مصابين داخل حفرة عميقة أثناء العمل بالموقع.

إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

وتحركت فرق الإنقاذ على الفور، وتمكنت من انتشال العمال الثلاثة وسط إجراءات تأمين محكمة لضمان سلامة باقي العاملين في المكان.

