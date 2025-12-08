الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

الدفع بفرق الإستجابة
الدفع بفرق الإستجابة السريعة.. إستعدادات أمنية مكثفة لمواجه
باشرت أجهزة وزارة الداخلية، مساء اليوم الأثنين، استعداداتها الكاملة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، إثر هطول الأمطار، من خلال تعزيز التواجد الأمني بكافة الشوارع والميادين الرئيسية، لضمان انسياب حركة المرور ومتابعة تنفيذ خطط مواجهة مياه الأمطار، تحت إشراف القيادات الأمنية.

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

الإجراءات الأمنية واللوجستية

ونشرت الأجهزة الأمنية كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة، بما في ذلك سيارات الإغاثة، مركبات الدفع الرباعي، والأوناش المرورية، لرفع أي معوقات على الطرق ومساعدة قائدي السيارات في التنقل بأمان.

كما جرى الدفع بفرق الإستجابة السريعة لتلبية استغاثات المواطنين وتقديم أوجة المساعدة فى اطار استراتيجية الوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

دور الحماية المدنية

وتعمل قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه ورفع درجة الاستعداد، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من آثار الأمطار على المواطنين.

