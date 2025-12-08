مصدر أمني يكشف الحقيقة الكاملة لوفاة العميد وليد حمدي رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب بني سويف

18 حجم الخط

كشف مصدر أمني مسئول، ملابسات وفاة العميد وليد حمدي بليغ رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب محافظة بني سويف، بعد تداول صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ادعاءات تزعم وفاته نتيجة تناول مادة سامة.

نفي قاطع للشائعات

أكد المصدر الأمني أن ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الضابط لم يتعرض لأي تسمم كما روجت تلك الصفحات، وأن الجماعة تحاول استغلال الواقعة لنشر البلبلة وبث الأكاذيب في محاولة يائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

السبب الحقيقي للوفاة

وأوضح المصدر أن العميد الراحل كان يعاني من أزمة مرضية بالقلب، وتوفي أثناء تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات، دون وجود شبهة جنائية أو أي ملابسات أخرى كما ادعت صفحات الجماعة.

وأضاف أن ترويج مثل هذه الشائعات يعكس استمرار محاولات الجماعة الإرهابية في نشر الأخبار المفبركة لاستهداف مؤسسات الدولة، إلا أن وعي الرأي العام يستمر في كشف تلك الأكاذيب وإدراك أهدافها الخبيثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.