أخبار مصر

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تقل على المناطق الداخلية خلال فترات الليل على أن تعاود الأمطار مرة أخرى اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والشبورة

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، فهي على موعد مع ليلة مطيرة بامتياز، حيث تدفق السحب الرعدية الآن على مناطق من محافظة مطروح.

ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الغربية (محافظة الإسكندرية) وشمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ) مع تقدم ساعات الليل وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى الغد.


كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12 

