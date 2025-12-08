القبض على جامع قمامة قتل زميله وألقى جثته في الشارع بالبساتين

18 حجم الخط

شهدت منطقة البساتين جريمة مروعة، بعدما عُثر على جثة أحد عمال جمع القمامة ملقاة بأحد الشوارع، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله نتيجة خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم.

العثور على جثه ملقاة في الشارع بالبساتين

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة جامع قمامة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص كاميرات المراقبة وسؤال الشهود، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل جمع قمامة آخر، نشبت بينهما خلافات تطورت إلى مشادة انتهت بقيامه بالتعدي على المجني عليه حتى فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

