الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على سيدتين بدمياط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على سيدتين، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي على سيدتين باستخدام عصا خشبية بمحافظة دمياط.

فيديو يوثق اعتداء عامل على سيدتين 

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة بين سيدتين- أصيبتا بجروح متفرقة- وعامل مصاب بجروح في الوجه، وجميعهم من قاطني دائرة القسم. 

ضبط أطراف المشاجرة

وقد تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب على خلفية خلافات بين الجيران. وتمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة، وعُثر بحوزة العامل على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي. 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في المقطع.

ضبط سائق ميكروباص تعدى لفظيًا على راكب بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف  

 

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

