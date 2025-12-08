ضبط موظفين غسلا ربع مليار جنيه حصيلة تزوير محررات رسمية واختلاس أموال شركة

الإثنين 08 ديسمبر 2025
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط موظفين غسلا ربع مليار جنيه حصيلة تزوير محررات رسمية واختلاس أموال من الشركة محل عملهما بمحافظة القاهرة.

مصدر أمني يوضح حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من رصد وضبط عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة لضلوعهما في غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما بإحدى الشركات لتزوير محررات خاصة بها واختلاس أموالها، قبل أن يحاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء المصانع والمحال التجارية والأراضي والوحدات السكنية والسيارات.

وبالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وأجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة.

عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة 
 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

