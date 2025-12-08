الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

18 حجم الخط

كشفت مصادر أمنية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية في نطاق محافظة الشرقية.

تفاصيل البلاغ ونتائج الفحص

أوضحت التحريات أن الواقعة تعود ليوم 4 ديسمبر الجارى، حين تلقى مركز شرطة الحسينية إخطارًا بنشوب مشاجرة بين طرفين يقيمان بدائرة المركز.

الطرف الأول 5 أشخاص، أصيب منهم اثنان بجروح قطعية متفرقة، بينما ضم الطرف الثانى 4 أشخاص أصيب ثلاثة منهم بجروح قطعية، إضافة إلى إصابة الرابع بكسر بقاع الجمجمة ونقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

المشاجرة اندلعت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة فور وقوعها، وعُثر بحوزتهم على 2سلاح أبيض و6 عصا خشبية. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهم.

الإجراءات القانونية

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

